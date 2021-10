PSG : un acolyte historique de Messi propose ses services au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Aucun supporter du FC Barcelone n’a oublié Daniel Alves. Et encore moins la connexion unique qu’il a su tisser au fil du temps avec Lionel Messi entre 2008 et 2016. Plus grand pourfendeur de passes décisives en direction de « La Pulga », avec son pendant du côté gauche Jordi Alba, le latéral droit brésilien était parti à la Juventus Turin en 2016 fâché avec la direction blaugrana.

De l’eau a semble-t-il coulé sous les ponts. Et le retour de Joan Laporta a sans doute grandement changé des choses dans la tête d’Alves (38 ans) puisque ce dernier se verrait bien revenir filer un coup de main au club catalan au mercato hivernal !

Selon TV3, l’ancien défenseur du PSG aurait proposé ses services dès le 1er janvier 2022 après avoir résilié son contrat à Sao Paulo. Alves, qui aurait contacté directement un poids lourd du secteur sportif blaugrana, serait même prêt à écarter les autres propositions et revoir son salaire à la baisse pour retrouver le Barça.

❗️ Dani Alves veut rejouer au club !



(@orioldomenech) — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) October 15, 2021