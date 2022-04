PSG : Xavi attire l’idole de Messi au FC Barcelone, l’Argentin vers un retour accéléré ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Javier Mascherano de retour au FC Barcelone avant Lionel Messi ? L’idée fait son chemin en Espagne. Albert Rogé a sorti une petite bombe passée inaperçue hier en expliquant que Joan Laporta et Xavi seraient en train de convaincre le premier de revenir au Barça incessamment sous peu.

Journaliste chevronné du quotidien espagnol Sport, Rogé rappelle que l’ancien capitaine du FC Barcelone est actuellement à la tête des U20 en Argentine mais qu’il serait envieux de revenir prodiguer ses conseils aux jeunes du club catalan, où il a passé huit saisons très riches.

Un retour au Barça serait ainsi envisagé comme entraîneur de la réserve ou d’un autre poste à la Masia. En creux, un éventuel retour de Mascherano, joueur très écouté et respecté par Messi au Barça et en sélection, serait une pierre de plus vers celui possible de « La Pulga »... en plus de ses anciens acolytes Xavi et Daniel Alves.

