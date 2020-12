Real Madrid, FC Barcelone : le derby agite Madrid, le Barça tient son défenseur pour cet hiver !

AS : « Allons-y sans crainte »

Ce week-end, c'est le derby de Madrid et AS met à l'honneur le capitaine de l'Atletico Koke, qui disputera son 27e derby et se méfie énormément du Real : « Les gens parlent mal du Real mais il se battra pour toutes les compétitions », prophétise-t-il avant la visite samedi à Valdebebas. Le quotidien met aussi en avant le « noyau dur » du vestiaire du Real qui a brillé face à Gladbach (2-0) en Ligue des Champions et mérite son nouveau contrat. Outre Sergio Ramos, Luka Modric et Lucas Vazquez arrivent aussi en fin de bail...

🗞️ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, viernes 10 de diciembre

📰 "Vamos sin miedo" pic.twitter.com/VzNXLn0Z1Q — Diario AS (@diarioas) December 10, 2020

Marca : « Au derby, nous irons avec gagne, foi et confiance »

Côté Marca, c'est toujours un joueur de l'Atletico à l'honneur mais cette fois-ci le portier Jan Oblak, qui est prêt pour le choc face au Real Madrid, imagine son équipe en capacité de gagner un grand titre cette année. Au rayon transfert, David Alaba (Bayern Munich) se rapprocherait « jour après jour » des Merengue selon le quotidien local.

SPORT : « Eric Garcia c'est chaud »

D'après le quotidien catalan, le Barça a réactivé la piste du défenseur central de Manchester City Eric Garcia (20 ans) pour un transfert en janvier. Les Blaugranas discutent pour différer le paiement en juillet. Le joueur souhaite venir mais il faudra attendre la validation du nouveau président. La crise au FC Barcelone est aussi mise en avant via les propos de Pedri (« Ce n'est pas le moment pour chercher des excuses »), Koeman qui cherche à imiter la « formule Rijkaard ». Au menu, l'avenir de Neymar Jr au PSG et Luis Suarez (Atletico) qui attend le derby face au Real Madrid.

#PortadaSPORT 🗞️



🔥 Eric Garcia, caliente



💰 El PSG, cerca de renovar a Neymarhttps://t.co/SckunLO4Hr — Diario SPORT (@sport) December 10, 2020

Mundo Deportivo : « Depay – Garcia, plus que jamais »

A l'instar de SPORT, MD appuie sur la nécessité pour le FC Barcelone de réaliser de gros coups cet hiver. Selon eux, les blessures et la crise de résultats pousse Ronald Koeman a appuyé pour renforcer la défense et l'attaque avec ses deux priorités. Le Néerlandais est conscient de la situation du club mais considère comme « prioritaire » un recrutement hivernal. Mundo Deportivo assure aussi que Philippe Coutinho, blessé, est incertain pour le match face à Levante.