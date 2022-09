Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue collent un premier éclat au Barça, Tebas avertit les Blaugranas

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Comptant parmi les championnats les plus transparents depuis la crise du Covid-19, la Liga s'est doté d'un règlement beaucoup plus strict avec un plafond salarial appliqué à chacun de ses clubs et faute de quoi il est impossible d'accueillir des recrues.

En fonction des revenus générés, une limite de masse salariale est fixée. Ce vendredi, la Liga a dévoilé en toute transparence la limite à ne pas franchir des coûts des équipes sportives (SLCL). Sans donner les masses salariales des clubs, il s'agit de l'indicateur le plus précis pour mesurer le travail des dirigeants sur leur économie. L'occasion de mesurer le spectaculaire travail de l'administration Laporta.

En six mois, le Barça a transformé son économie...

D'un club quasiment en faillite (-144 M€) et qui aurait dû faire des choix avec ses joueurs, le FC Barcelone est repassé le deuxième club d'Espagne en terme de limite avec un plafond fixé à 656 M€ grâce aux opérations de leviers menés durant tout l'été.

Si le Barça est bien revenu, c'est toujours le Real Madrid qui a l'économie la plus florissante avec une capacité de masse salariale pouvant aller jusqu'à 683 M€. Une capacité qui a pourtant baissée depuis cet hiver (739 M€). On devine cependant que les Merengue – qui sont restés très calmes sur le Mercato d'été 2022 – sont beaucoup plus loin que les Blaugranas de leurs limites...

… Mais ses leviers ne le sauveront plus à l'avenir !

Surtout que, si l'on en croit Javier Tebas, les leviers du FC Barcelone ont beau être dans les règles mais ils ne sauvent pas le club à moyen termes : «Avec les leviers, le Barça a obtenu 653 millions d'euros, mais il doit réduire le plafond salarial, car il n'est pas censé utiliser de leviers (…) La masse salariale du Barça est toujours supérieure d'environ 200 millions à sa limite salariale dans des circonstances normales. Il faut baisser la masse salariale pour être tranquille lors des prochains mercatos».