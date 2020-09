PSG, Real Madrid, FC Barcelone : Mbappé menace Hazard, Depay fait oublier Lautaro à Messi

AS : « Mbappé, le Real Madrid a l’avantage »

Le cas Kylian Mbappé est une nouvelle fois à la Une du journal madrilène, qui explique par A + B que l’attaquant du PSG a de grandes chances d’évoluer au Real Madrid à l’été 2021. Pour au moins cinq raisons : son adoration pour Zinédine Zidane, un vestiaire très français, la capacité du club à remporter la C1 et lui faire gagner le Ballon d’Or et enfin la solvabilité merengue pour payer son transfert (estimé entre 120 et 150 M€).

📰 PORTADA de AS (15/09/2020): "Mbappé: el Madrid tiene ventaja" https://t.co/6XCkTFebrq — El Bernabéu (@elbernabeucom) September 14, 2020

MARCA : « Premier (et dernier) essai » Marca axe sa couverture du jour sur l’amical entre le Real Madrid et Getafe, qui sera le dernier galop d’essai de Zinédine Zidane avant le retour en Liga dans cinq jours contre la Real Sociedad. Comme souvent, c’est sur sa vieille garde que le coach merengue s’appuiera dans son onze de départ. #LaPortada Primer (y último) ensayo 🗞 pic.twitter.com/r73a8Jlc3J — MARCA (@marca) September 14, 2020

SPORT : « Lautaro, ça se complique »

SPORT insiste sur le dossier Lautaro Martinez et explique que l’opération se complique avec le FC Barcelone. Le club blaugrana ne veut pas finaliser le deal avant d’avoir dégraissé mais les agents du joueur sont toujours à Milan sans trouver de solution. De plus, le Real Madrid et Manchester City restent aux aguets. Par ailleurs, le journal catalan explique que l’arrivée de Mbappé au Real Madrid serait une menace directe pour Eden Hazard étant donné que le crack du PSG joue au même poste que le Belge.

#PortadaSPORT 📰



💥 Lautaro se complica



⚽ Depay, Ansu y Griezmann, las opciones para ser el '9' del Barçahttps://t.co/ltxs3YwomK — Diario SPORT (@sport) September 14, 2020

MUNDO DEPORTIVO : « Éric Garcia, deuxième offre »

Mundo Deportivo se concentre sur Eric Garcia, ciblé par Ronald Koeman pour grossir les rangs du Barça en défense centrale. Une deuxième offre d’environ 15 millions d’euros devrait être formulée à Manchester City pour le joueur passé par la Masia. Par ailleurs, MD confirme que Memphis Depay est proche du club blaugrana.