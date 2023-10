Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : un jeune talent brésilien a séduit le Real et le Barça

L'info est signée Ekrem Konur. Le journaliste turc spécialisé dans le Mercato révèle que le Real Madrid et le FC Barcelone suivent avec attention l'évolution d'un jeune joueur brésilien. Il s'agit d'Estevao, qui évolue à Palmeiras

Manchester City, Chelsea, Arsenal et Manchester United surveilleraient également le joueur.

🚨Barcelona and Real Madrid's scouts are monitoring the progress of 16-year-old Estevao of Palmeiras.

Manchester City, Chelsea, Arsenal and Manchester United have also been linked with the Brazilian.