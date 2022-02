Real Madrid - Mercato : une légende du foot éjecte le Barça et le PSG des candidats à Haaland !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Légende de la sélection des Pays-Bas et du grand Milan des années 80-90, Ruud Gullit a été invité à donner son avis sur le prometteur Erling Haaland (Borussia Dortmund, 22 ans), grand animateur du prochain Mercato d'été et cité dans tous les plus grands clubs de la planète.

Un match à trois City – Liverpool – Real ?

Pour l'éphémère coach de Chelsea et Newcastle, il ne fait guère de doute que le Cyborg norvégien évoluera dans un très grands clubs... Mais pas au FC Barcelone ou au PSG. « Je le vois en Angleterre, mais je pense qu'il n'ira pas à Manchester United. City pourrait le faire avec Pep Guardiola. Mais avec Jürgen Klopp et Liverpool, ce seraient aussi génial. Ce que Jürgen a fait avec ce club est incroyable. Il faut le féliciter. Il a faim. Cela convient à Haaland, c'est son style », a-t-il expliqué à l'occasion des Laureus Award.

Et Ruud Gullit ouvre la voie à l'Espagne, le pays qui semble recueillir la préférence d'Erling Haaland... Mais seulement à un club : « En Espagne, seul le Real Madrid est une option. Ce sont les trois clubs (City, Liverpool, Real) qui concourront pour Erling », a prophétisé l'ancienne gloire dans des propos rapportés par Sport.