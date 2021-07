Real Madrid, FC Barcelone : Odegaard revient chez les Merengue, Umtiti et Pjanic doivent faire de la place pour Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Marca : ce n'était pas de la chance

Marca revient sur la qualification de l'Espagne aux tirs au but contre la Suisse et assure que tout était prévu. Luis Enrique avait désigné ses tireurs avant le match afin qu'ils puissent se concentrer, Unai Simon savait où ses adversaires avaient l'habitude de frapper et même le psychologue a œuvré à cette victoire finale !

AS : Odegaard revient au Real Madrid

Via les réseaux sociaux, Martin Odegaard a fait savoir que son prêt à Arsenal ne serait pas transformé en transfert définitif et qu'il allait donc retourner au Real Madrid pour tenter de devenir titulaire sous les ordres de Carlo Ancelotti.

El Mundo Deportivo : libres

Contraint de faire de la place dans sa masse salariale pour acter la prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone tient à ce que Miralem Pjanic et Samuel Umtiti partent. Ce sera où ils veulent, quasiment moyennant l'indemnité de transfert qu'ils veulent, l'essentiel étant que leur gros salaire ne pèse plus sur les finances catalanes.

