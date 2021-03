FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : les dossiers Mbappé et Haaland seraient-ils liés ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : les dossiers Mbappé et Haaland liés ?

Mino Raiola et Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, sont sortis du bois pour Haaland. Une nouvelle qui pourrait inquiéter le PSG concernant Mbappé.

Après avoir lu et écouté les rumeurs concernant leur poulain, Mino Raiola et Michael Zorc ont évoqué publiquement l’avenir de Eerling Braut Haaland. Véritable sensation européenne, le Norvégien attire tous les regards. Sous contrat jusqu’en 2023, Haaland est suivi de près par le Real Madrid et le FC Barcelone.

Mais, selon la volonté de Raiola et de Zorc, Haaland devrait poursuivre du côté de la Ruhr. Le directeur sportif du Borussia s’est exprimé sur Transfermarkt : « Je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui. Nous pouvons chercher dans toute l’Europe. S’il devait nous quitter à un moment donné, seule une poignée de clubs seraient dans la discussion. Mais nous essaierons de le garder le plus longtemps possible pour des raisons sportives. » Cette vision semble être partagée chez son agent.

Selon les informations de Nicolo Schira, Mino Raiola préférerait qu’Haaland poursuive du côté de l’Allemagne sa progression. En 2022, il ne restera qu’une année de contrat à l’attaquant, de quoi faire baisser les exigences de BVB.

Le Real Madrid pourrait se rabattre sur Mbappé

Du côté de l’Espagne, cette information fait grand bruit. Priorité du FC Barcelone et du Real Madrid, Haaland est attendu de l’autre côté des Pyrénées. Du coup, la Maison Blanche pourrait se rabattre sur… Mbappé ! Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG qui ne parvient pas, à l’heure actuelle, à convaincre son champion du monde de prolonger. Leonardo devra se presser pour blinder le contrat de sa star française.