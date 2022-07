Real Madrid - Mercato : Lewandowski victime du syndrome Bale au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le dossier Robert Lewandowski (33 ans) au FC Barcelone prend de l’importance jour après jour. Alors que le Barça doit lever des leviers économiques pour avoir les fonds nécessaires pour enrôler l’attaquant polonais, Xavi a rencontré le joueur du Bayern Munich à Ibiza selon la presse espagnole. En attendant sa potentielle arrivée au Barça, les médias espagnols dressent le portrait de Lewandowski, qui aurait des points communs flagrants avec Gareth Bale.

Sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste espagnol Edu Aguirre liste les points communs entre le Polonais et l’ancienne star du Real Madrid. « On m’a dit que la mentalité de Robert Lewandowski est similaire à celle de Gareth Bale, professionnel dans l’équipe, toujours à 100%, comme l’était Bale à Madrid. Mais très timide et peu communicatif avec les joueurs du vestiaire ». Des traits de personnalité qui pourraient remettre en question les capacités d'intégration de l'attaquant polonais dans une nouvelle équipe...

🧠🇵🇱 "Me dicen que la MENTALIDAD de LEWANDOWSKI es semejante a la de BALE".



💥 @eduaguirre7 lo está contando en #ChiringuitoLewandowski. pic.twitter.com/m869VrqwRL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 29, 2022

