Real Madrid - Mercato : voie libre pour Mbappé (PSG), Messi a un nouvel allié au Barça

AS : « Un nouveau roi et deux Princes »



Le sacre de Robert Lewandowsk à The Best était attendu et a été entériné hier devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. « Un nouveau roi et deux Princes », résume le quotidien madrilène qui parle également du dossier Kylian Mbappé. « La voie est libre pour Mbappé, assure Sergio Santos. Le Bayern Munich s’est retiré de la course et laisse deux scénarios possibles : une arrivée au Real Madrid en 2021 ou être libre en 2022.

MARCA : « Je me plais plus comme joueur maintenant »



Marca donne la parole à l’ancien Merengue Marcos Llorente, qui a retrouvé des ambitions personnelles en signant à l’Atlético Madrid. Le sacre de Lewandowski à The Best occupe également une partie de la Une du quotidien madrilène.

Revista de prensa del 18 de diciembre https://t.co/CecfOpVWIp — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) December 18, 2020

SPORT : « Titulaire en puissance »

SPORT se focalise sur Pedri, qui fait partie des rares satisfactions de Ronald Koeman au FC Barcelone. Sa bonne entente avec Lionel Messi lui permet de passer devant Philippe Coutinho dans la hiérarchie du technicien batave au milieu du terrain.

MUNDO DEPORTIVO : « Connexion Pedri - Messi »

Mundo Deportivo brosse le même « sujet lead » et met l’accent sur la connexion prometteuse entre Pedri et ce même Messi. Pour preuve : le premier a donné 8 passes à l’Argentin face à la Real Sociedad mercredi (2-1), quand ce dernier lui a renvoyé la balle à 10 reprises. Personne n’a fait mieux dans le camp blaugrana.