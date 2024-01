Recalé par un chouchou du PSG, le FC Barcelone a deux autres pistes pour l’après-Xavi !

Xavi partant cet été, les candidats vont se succéder pour le remplacer sur le banc du FC Barcelone. Ce ne sera pas Thiago Motta. Interrogé par les médias italiens après la rencontre de Bologne contre Milan hier, l’ancien du PSG a tenu à mettre au clair son avenir.

« Quand il y aura des nouvelles de mon avenir, vous le saurez, ce n’est même pas le moment d’en parler, a-t-il déclaré sur DAZN. Je vis le présent et mon présent n’est que Bologne. Je vais bien ici. Je profite de ce moment, c’est fantastique. »

Devant le refus catégorique de Motta, le Barça se pencherait sur le cas de Ruben Amorim pour une arrivée cet été. Selon Ekrem Konur, Liverpool serait également sur les rangs.

Autre piste évoquée par Bild, celle de l'ancien sélectionneur de la Manschaaft et ex coach du Bayern Munich Hansi Flick. Selon Christian Falk, Joan Laporta avait déjà tenté de le faire signer en 2021 au début de son mandat mais le technicien allemand avait alors privilégié son équipe nationale.

