FC Barcelone : Salah voudrait rejoindre Messi au Barça !

Après la débâcle face au Bayern Munich (8-2), en quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a entrepris une révolution. Les dirigeants ont nommé Ronald Koeman en qualité d'entraîneur. L'ex-sélectionneur des Pays-Bas veut reconstruire un cercle vertueux autour de Lionel Messi. Malgré son envie de quitter le Camp Nou, cet été, le sextuple Ballon d'or va rester dans son club formateur.

Ce dimanche après-midi, Sjaak Swart, ami proche de Koeman, a dévoilé les volontés de l'entraîneur batave. Les propos ont été repris par l'Express, outre-Manche. « Je sais que Koeman le veut, et je sais que Salah aimerait y aller. Je n'entrerais pas dans les détails, mais croyez-moi simplement que je sais.» Auteur d'un triplé lors de la première journée de la Premier League, face à Leeds (victoire 4-3), Mohamed Salah est étincelant depuis deux ans avec Liverpool. Outre l'international égyptien, Ronald Koeman aimerait recruter Wijnaldum. Pour le moment, bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes.

