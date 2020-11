FC Barcelone : Thierry Henry pousse un énorme coup de gueule pour défendre Lionel Messi

Durant le dernier mercato estival, Lionel Messi a exprimé son souhait de quitter le FC Barcelone. Plus en accord avec la politique de Josep Maria Bartomeu, ex-président du Barça, l'Argentin a même négocié avec Manchester City. Mais, retenu par la direction blaugrana, le sextuple ballon d'or est finalement resté dans son club formateur. Pour l'heure, il n'a toujours pas prolongé son bail qui se termine en 2021.

Néanmoins, depuis plusieurs semaines, Lionel Messi peut compter sur des soutiens de poids de légendes et de joueurs passés par le Barça. Après Dani Alves, Samuel Eto'o... c'est Thierry Henry qui a volé au secours de La Pulga, actuellement en méforme : "Quand je vois les gens s'en prendre à Messi, je ris... Les gens oublient que le mois dernier, il est allé jouer en Équateur et ensuite en Bolivie. Les gens oublient que nous ne sommes pas des machines. Je comprends que vous devez vendre des choses et que vous devez raconter des histoires, mais pas ce type. Sérieusement. J'ai joué avec Leo, ce n'est pas le type qu'il faut attaquer."

Dans la suite de son propos, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a exprimé son avis concernant l'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone : "Je m'en fiche. Lionel Messi mérite le bonheur. La quantité de joie qu'il a donnée aux gens… Si je regarde un match et que tu fais quelque chose de vraiment fou, je me contente de crier. C'est l'un des seuls qui fait encore ça. Nous payons pour regarder le football à cause de lui. Sans manquer de respect à personne. Lionel Messi a juste besoin d'être heureux. Où il va, je m'en fiche. Ce n'est pas la discussion. J'espère juste qu'il continuera à jouer pour que mes yeux puissent regarder quelque chose de beau et qu'il me réchauffe le cœur avec du beau football." L'intéressé devrait apprécier.