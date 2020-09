FC Barcelone - Mercato : un Frenchie veut claquer la porte, le Stade Rennais sur le coup

Prêté en janvier dernier à Schalke 04, Jean-Clair Todibo est de retour au FC Barcelone. À 20 ans, le défenseur central est barré par la forte concurrence chez les pensionnaires du Camp Nou. Sous contrat jusqu'en 2023, le natif de Cayenne doit jouer pour progresser et confirmer le potentiel entrevu à Toulouse (2018-2019).

Le Stade Rennais prêt à bondir pour Todibo ?

Selon les informations de l'Équipe, l'international français moins de 20 ans a eu une réunion avec la direction catalane. Le board barcelonais a fait comprendre à Todibo qu'il ferait partie de la rotation, toutefois derrière l'inamovible paire Piqué-Lenglet. La garantie d'un temps de jeu n'a pas été donnée au joueur.

Désormais, Todibo aspire à évoluer régulièrement au plus haut niveau. Pour cela, il va sonder le marché. Des écuries (Everton, Wolverhampton, Leicester et Benfica) ont montré leur intérêt. Mais selon FootMercato, les deux approches les plus concrètes viendraient de Naples et... du Stade Rennais ! Le club breton, qui cherche un autre défenseur central, tente donc sa chance dans un dossier où le Barça devrait se montrer conciliant. « Le club dirigé par Josep Maria Bartomeu serait un peu moins gourmand que prévu selon nos informations, et devrait donc demander moins que ces 25 millions d'euros initialement fixés », annonce le site.