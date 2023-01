Real Madrid - FC Barcelone : le Barça remporte la Supercoupe d’Espagne… Les Tops et les Flops du Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les Tops :

Gavi (9) : Buteur puis double passeur, le jeune international espagnol a régalé dans cette partie. Il a également récupéré de nombreux ballons qui ont permis aux Barcelonais de se montrer dangereux. Gavi a écœuré le milieu de terrain du Champion d’Europe en titre.

Courtois (6,5) : Malgré trois buts encaissés ce soir où il ne peut pas faire grand-chose, le portier belge a été décisif avec de gros arrêts à l’image de la frappe de Lewandowski en début de match ou encore celle sur Dembélé (55’)…

Pedri (7,5) : Au milieu de terrain, Pedri a réalisé un très gros match comme ses coéquipiers Gavi et Sergio Busquets. C’est lui qui a mis fin à la rencontre en inscrivant le 3e but des siens.

Xavi (8) : Le technicien barcelonais a remporté son premier titre avec les Blaugranas en tant que coach. Le Catalan a été très bon tactiquement, il n'a rien laissé aux Madrilènes...

Les Flops :

Camavinga (3) : Auteur d’un bon début de match, l’international français est responsable sur l’ouverture du score des Barcelonais. Après cet événement, le milieu de terrain de la Casa Blanca a réalisé quelques erreurs, il est remplacé à la mi-temps par Carlo Ancelotti.

Luka Modric (3) : le ballon d'or 2018 est passé totalement à côté de sa rencontre. Le croate n'a pas su se montrer dangereux et n'a pas réussi à alimenter les attaquants madrilènes. Remplacé à la 65e minute, c’est un match à oublier pour Luka Modric.

L’attaque Madrilène (2) : Ce soir, l'attaque du Real Madrid n'était pas à la hauteur. La première frappe cadrée de la rencontre pour les Madrilènes a eu lieu à la 70e minute. Une statistique qui montre le très mauvais match des hommes de Carlo Ancelotti sur le plan offensif.

La défense madrilène (2) : Le Real Madrid a pris 3 buts, et les défenseurs de la Casa Blanca n'y sont pas pour rien. Les 4 de derrière non vraiment pas réaliser une très bonne rencontre en laissant de l’espace aux Barcelonais et en étant très peu agressif.

Karim Benzema (4) : Karim Benzema n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, le ballon d'or 2022 aurait pu cependant ouvrir le score en première mi-temps sur un centre de Ferland Mendy. Malheureusement le français ne trouve pas le cadre. Il a sauvé son match et celui de son équipe en fin de rencontre en réduisant le score...