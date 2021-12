FC Lorient - FC Nantes : les tensions internes, sa situation... Christophe Pélissier sans langue de bois avant la venue des Canaris

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Sur les tensions internes

« Quand on est en crise de résultats, c’est normal qu’il y ait des polémiques​, a indiqué le coach des Merlus, qui restent sur une piteuse performance contre Troyes (défaite 2-0, mercredi dernier). À l’heure actuelle, il faut faire fi de tout cela et se concentrer sur le match de dimanche contre Nantes. Je suis aligné avec la direction. Je n’ai pas de problème avec Christophe (Le Roux), ici dans le fonctionnement, contrairement à ce qui est dit. Dans les clubs, il y a parfois des divergences entre l’entraîneur et le directeur sportif. Il ne faut pas se faire perturber par ces choses-là. Être concentré sur l’objectif de faire progresser l’équipe, car on est en crise de résultats. Cela fait longtemps qu’on échange, on est tous les jours à côté, donc on échange. C’est pour ça qu’on ne va pas perdre du temps avec ces polémiques. L’heure est à l’union sacrée plutôt qu’à créer des distorsions.

Sur sa situation

« Je sais ce qu’on veut faire avec mon staff, je sais ce que je fais avec le groupe , a répondu Christophe Pélissier. Après, je connais très bien ce métier, on est jugé aussi par les résultats. Pour le moment, je ne me sens pas fragilisé par les articles, je me sens certes fragilisé par les résultats, mais c’est logique. Un entraîneur qui perd est toujours fragilisé. Il faut l’assumer. Ce qu’il se passe autour, j’en fais abstraction totalement. Je suis focalisé sur le fait de préparer de mon équipe pour qu’elle soit performante dimanche, c’est tout. » (avec Ouest-France)

