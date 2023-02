Rennes, Monaco et Lorient devants, les scores à la pause !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Le FC Lorient mène contre Ajaccio avec notamment le premier but de Bamba Dieng avec ses nouvelles couleurs. Golovine porte encore l'ASM en ouvrant le score en Bretagne contre Brest. Le Stade Rennais mène grâce à un but de Kalimuendo tandis que Troyes et Montpellier font 0 à 0.

Lorient – Ajaccio : 2 – 0

Troyes – Montpellier : 0 – 0

Brest – Monaco : 0 – 1

Rennes – Clermont : 1 – 0