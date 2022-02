LOSC - Metz : le club messin réagit à la sanction d’Antonetti

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Frédéric Antonetti a été suspendu pour dix matchs, dont trois avec sursis, par la commission de de discipline de la LFP, ce mercredi 23 février. Le coach messin ne retrouvera son banc que lors d’un déplacement à Lorient le 20 avril prochain.

Après ces annonces, le FC Metz a fait un communiqué sur la situation et juge la sentence prononcée : « Suite à son expulsion sur la pelouse du LOSC (0-0), vendredi dernier, Frédéric Antonetti a été auditionné en commission de discipline de la LFP, mercredi soir. À l’issue de celle-ci, l’entraîneur grenat a été sanctionné de dix matches de suspension dont trois avec sursis. Frédéric Antonetti sera donc privé de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles pour les sept prochaines rencontres. Il pourra donc effectuer son retour sur le banc grenat seulement le 20 avril prochain, lors du déplacement sur la pelouse du FC Lorient. Une absence préjudiciable à l’heure où le FC Metz joue sa survie au sein de l’élite nationale française. Le FC Metz prend acte de cette décision qu’il juge toutefois disproportionnée et particulièrement sévère. »

