Metz : les blessés, les soutiens, le maintien... Antonetti avait des choses à dire avant l'ASSE

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Les blessés

« À Saint Etienne, nous ferons Centonze, Udol, Maïga et Lacroix ainsi que Pajot qui est suspendu. Sa suspension ? Sans commentaire ! C'est dommage car je trouve que le milieu de terrain Pajot - Traoré était très utile et complémentaire. C’était peut-être notre force du moment. Malheureusement nous avons encore des joueurs importants qui ne seront pas là et n'auront pas toutes nos forces. Kévin N’Doram a fait la semaine complète et est donc en mesure d'être sélectionnable. »

Le soutien

« Les messages du public ? Ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu ! Ils ont compris que l'équipe est en difficulté mais qu'elle veut s'en sortir. C'est très compliqué car ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on va s'arracher pour eux »

Le maintien

« Pour se maintenir il fallait régler le problème défensif. Nous ne pouvons pas prendre 3 ou 4 buts pour se maintenir. Nous avons réussi à régler ce problème défensif, maintenant il faut régler le problème offensif. Nous travaillons tous les jours pour garder cette solidité et essayer d'être plus efficace. Notre principal problème, c'est la confiance : nous ne lâchons pas et nous n'y allons pas car nous avons peur de nous faire contrer. Si nous étions mieux au classement, nous tenterions plus, c'est évident. Mais, si nous sommes dans notre situation, c'est notre faute point maintenant, nous avons les moyens de nous en sortir. »

La pression

« Nous vivons une saison difficile et il faut trouver des solutions. Nous sommes toujours dans le coup et nous ferons tout pour se maintenir. De la pression supplémentaire ? Non, pas du tout car la pression y est tout le temps. Il reste 12 matches, ils seront tous aussi importants les uns que les autres. Il faut prendre conscience de nos atouts et de nos faiblesses et améliorer nos faiblesses tout en conservant nos atouts. »