LOSC - Metz : on en sait plus sur les sanctions après l’altercation entre Antonetti et Armand

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Frédéric Antonetti et Sylvain Armand ont eu une très grosse altercation vers la fin de la rencontre entre le LOSC et Metz. Le coach du FC Metz a reproché au coordinateur sportif lillois d’être venu dans sa zone technique. Cependant, il a fait ce reproche en s’attaquant physiquement à Armand. Un geste qui risque de lui couter cher.

Selon RMC Sport, la commission de discipline va s'emparer de l'affaire mercredi prochain, le 23 février 2022. Le barème de la LFP prévoit une sanction allant de deux matchs pour comportement excessif jusqu'à quatre mois pour tentative de brutalité.

Le FC Metz réplique

Dans un communiqué, le FC Metz charge les dirigeants lillois et leur présence au bord du terrain : "À l’occasion de la 25ème journée de Ligue 1 au Stade Pierre-Mauroy, le LOSC et le FC Metz se sont quittés sur un match nul et vierge. Dans les dernières minutes de cette rencontre, Frédéric Antonetti a été exclu. Si la réaction de l’entraîneur des Grenats a pu apparaître excessive, le FC Metz tient à revenir sur certains faits. Suite à l’expulsion d’Edon Zhegrova dans les arrêts de jeu, les dirigeants du LOSC se sont présentés sur le bord de la pelouse afin de mettre la pression sur le quatrième arbitre.

Malgré la demande du staff technique messin de cesser d’invectiver le corps arbitral, les dirigeants lillois ont poursuivi, dans un premier temps depuis le bord pelouse, d’où ils n’ont pas vocation à suivre la rencontre, puis dans la zone technique de Frédéric Antonetti, réservée à l’entraîneur visiteur. Alors qu’il les avait une première fois repoussés hors de sa zone technique, Frédéric Antonetti a été victime de propos déplacés de la part d’un des dirigeants lillois.

Face au manque de respect et aux tentatives de pression qui auraient pu avoir une incidence sur l’issue du match, alors que le club grenat se bat pour se maintenir parmi l’élite, Frédéric Antonetti a réagi pour défendre les intérêts de son équipe.

Par conséquent, le FC Metz apporte son soutien à Frédéric Antonetti et demande à la Ligue de Football Professionnel, à l’heure d’aborder une fin de saison déterminante pour l’avenir de certains clubs, de faire cesser les provocations et les tentatives de pression sur les arbitres au bord des pelouses de Ligue 1"

[ ℂ𝕠𝕞𝕞𝕦𝕟𝕚𝕢𝕦𝕖́ 𝕆𝕗𝕗𝕚𝕔𝕚𝕖𝕝 ]



Dans les dernières minutes de la rencontre LOSC - FC Metz, Frédéric Antonetti a été exclu.



Si la réaction de l’entraîneur des Grenats a pu apparaître excessive, le FC Metz tient à revenir sur certains faits 👇 — Fc Metz ☨ (@FCMetz) February 21, 2022