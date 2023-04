FC Nantes : Kombouaré défend Galtier, acte la fin de saison d’un cadre et voit les Canaris à la rue !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

En préambule de sa conférence de presse, Antoine Kombouaré a annoncé la fin de saison de Pedro Chirivella. « C’est une fin de saison. Il traînait ça depuis un moment. Ça fait longtemps qu'il endure cette douleur. C'est son choix et sa décision. C'est une pubalgie, a déploré le Kanak. Nicolas Pallois et Joao Victor sont de retour. Rémy Descamps (lésion aux adducteurs) est lui toujours en soins. »

L’entraîneur du FC Nantes a passé le plus clair de son temps à secouer les Canaris avant le périlleux déplacement qui les attend dimanche à Auxerre, face à un concurrent direct pour le maintien. « On est toujours à la rue, on est 14e. C'est le constat à l'heure où on se parle mais il nous reste 8 matches et on a juste à travailler pour inverser cette tendance, c'est le discours tenu à mes joueurs, a-t-il révélé. Quand tu arrives en fin de saison, avec la pression, ça se joue souvent sur les attitudes, le caractère. Là bas à Auxerre, ça va être un combat. Si on n'a pas compris l'enjeu de ce match, on a rien compris. »

Kombouaré a enfin réagi à l’affaire Galtier en lui apportant tout son soutien. « Je suis très surpris. Je n'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est apporter mon soutien à Christophe et sa famille, ce qu’il vit aujourd'hui est horrible et terrible. Personne ne veut vivre ça. J’ai une pensée pour lui, je le soutiens, a-t-il affirmé. Mais je ferme ma bouche, il a porté plainte, donc il faut laisser la justice faire son travail, ça m’énerve de voir tout le monde donner son avis. Donc je ne vais rien dire, simplement apporter mon soutien. Je suis de tout cœur avec toi Christophe, sois costaud et laisse la justice faire son boulot. »