Amical : Lorient – Nantes, sur quelle chaîne voir le match ?

Ce match a un air de Ligue 1. Les deux équipes vont s’affronter cette saison pour la première fois en match amical. Le FC Nantes sort d’une victoire contre Guingamp et de deux défaites contre Niort et Caen. Enfin, les hommes de Kombouaré ont battu Brest (3-1) il y a quelques jours. De l’autre côté, Lorient continue sa préparation après avoir fait nul contre Bordeaux, gagné contre Brest et match nul contre Concarneau. Ce match sera diffusé sur la page Facebook du FC Nantes.