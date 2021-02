Angers SCO - FC Nantes (1-3) : Kader Bamba évoque l'apport de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Canaris

Buteur en fin de rencontre, Kader Bamba a assuré la victoire du FC Nantes à Angers. À la fin de la rencontre, le supersub a réagi à ce premier succès au bout de 16 rencontres. Il a rendu un hommage à Kombouaré : "Le plus important, c’était le collectif. On était sur une mauvaise série, il fallait une nouvelle dynamique. Le coach nous a apporté de l’énergie, de la solidarité entre nous. Ce soir, on a fait les efforts pour tout le monde. On était conscients de la situation, on a essayé de faire mieux depuis mercredi. On a eu de la réussite. Il faut continuer comme ça, il faut gagner."