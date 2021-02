FC Nantes : Antoine Kombouaré a crevé l’abcès avec un cadre des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Sorti avant la pause à Angers, Abdoulaye Touré a participé est resté sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final face à l’OM. Le Nantais pur sucre a connu un coup de moins bien en Anjou.

Interrogé sur le cas Touré, après le nul concédé face à l’OM, Antoine Kombouaré a réalisé une mise au point musclé devant la presse : « Oui, il valait mieux (n.d.l.r : d’avoir réalisé une mise au point). On a travaillé, on a aussi fait de la vidéo. Je lui ai demandé comment c’était possible de rater une mi-temps comme il l’a fait à Angers. Je suis content de voir le Abdou que j’ai vu aujourd’hui. Il est capable de faire encore mieux. » Le principal intéressé est prévénu, avec Kombouaré, les mauvaises performances sont interdites.