AS Monaco - FC Nantes (2-1) : entame de match, arbitrage... Christian Gourcuff est en rogne !

Défait par l'AS Monaco, au Louis II (2-1), le FC Nantes n'a pas su bonifier un début de saison réussi (une victoire et un nul). Désormais, les Canaris pointent à la 10e place de la Ligue 1. Anecdotique au soir de la 3e journée, mais la performance du FCN a agacé Christian Gourcuff. Il s'est exprimé en conférence de presse.

Entame de match

"Il y a beaucoup de regrets. Le principal, c'est notre entame de match. On dormait, on était passifs. En concédant ce but, on se met en difficulté. On était trop loin du porteur du ballon, car trop statiques. Face à une équipe technique, c'est difficile. En deuxième mi-temps, on a plus d'allant. Perdre comme on le fait en deuxième mi-temps, c'est moins frustrant que ce qu'on a fait en première mi-temps."