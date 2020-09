AS Monaco - FC Nantes (2-1) : Landreau ne fait pas de cadeau à Gourcuff !

Le FC Nantes s'est incliné à Louis II hier sur le terrain d'une équipe monégasque rajeunie et séduisante. Dans le débrief de la rencontre lors du Canal Football Club, Mickaël Landreau a d'abord mis en avant les manques des Canaris en Principauté. « Les Nantais n'étaient pas à leur meilleur niveau, a-t-il commenté. Ils sont capables de mieux faire. Dans l'intensité, la mise sous pression, ce n'était pas suffisant. Et Louza a manqué dans l'utilisation du ballon. »

« Quand on laisse un joueur comme Fabregas libre... »

Et à Landreau, ensuite, de cibler les lacunes tactiques du FCN sur ce match. « Quand on laisse un joueur comme Fabregas libre...Gourcuff a sa méthode mais quand on met un joueur entre ses lignes, son équipe est mise en danger. Ce qu'a fait Monaco, c'est tout ce qu'il faut faire face au Nantes de Gourcuff. » Bien joué Nico Kovac, donc.