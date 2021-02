ASSE - FC Nantes (1-1) : Girotto pas d'accord avec Domenech sur un point vital

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a été tout proche de décrocher un premier succès depuis seize matches, hier soir à Saint-Etienne (1-1). Mais, malgré une barre transversale et plusieurs occasions franches, les Canaris ont dû se contenter d'un point qui les laisse en dehors de la zone rouge. En conférence de presse, leur entraîneur, Raymond Domenech, a voulu voir le verre à moitié plein en se félicitant du contenu. Mais Andrei Girotto, lui, a vu le verre à moitié vide en regrettant que la victoire ne soit toujours pas au rendez-vous…

"Le plus important, c'est la victoire"

« On ressent une grosse frustration, a-t-il expliqué au site officiel du FCN. On a fait une grosse première mi-temps. La deuxième, on savait que les Verts allaient venir chercher la victoire. Nous avons essayé de rester aussi concentrés qu’en première période. Ils ont égalisé sur un coup de pied arrêté, encore une fois. Il faut se contenter de ce nul, même si c’est dommage de perdre des points qui pourraient être importants à la fin de la saison. »

« Oui, on a fait une bonne prestation mais le plus important, c’est la victoire et si on ne gagne pas, une bonne prestation ne sert à rien. Il faut gagner rapidement. Il y a des petits détails qui font la différence, comme les coups de pied arrêtés qui aboutissent à des buts encaisses, à des actions qu’on ne concrétise pas. Mais il faut s’appuyer sur le bon état d’esprit pour aller chercher enfin cette victoire. »