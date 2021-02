ASSE - FC Nantes (1-1) : Louza affirme que les Verts étaient à la portée des Canaris

Très déçu sur la réaction accordée à Téléfoot, Imran Louza estime que le FC Nantes était supérieur à l'ASSE (1-1) : "Je ne suis pas content. Je pense qu'on méritait mieux ce soir. On méritait les trois points au vu de ce que l'on a fait pratiquement tout le match."

Le milieu des Canaris a regretté le manque d'attention des siens sur le coup de pied arrêté de l'égalisation : "On savait qu'ils étaient dangereux sur coup de pied arrêté. On prend malheureusement un but sur cette phase de jeu en deuxième mi-temps. On a des regrets, beaucoup. On va se battre, on sait qu'il faut être concentré de la première à la dernière minute sur les matchs. On va continuer à travailler, à se battre, pour espérer quelque chose."