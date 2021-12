ASSE - FC Nantes : Kombouaré savoure mais met en garde ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Grâce à un but de toute beauté de Randal Kolo Muani, le FC Nantes s'est imposé ce mercredi sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (1-0). Alors que le FCN pointe à la 7e place du classement à la fin de la phase aller, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré n'a pas caché sa joie en conférence de presse d'après-match avant de mettre en garde ses joueurs pour la suite de la saison.

"Si vous regardez les trois derniers matchs en championnat, on est en difficulté mais on prend neuf points. On livre une très bonne première mi-temps. En deuxième, même si Saint-Etienne a plus d'occasions que nous, on a des situations. On a félicité Alban Lafont qui a fait quelques arrêts. Mais on y a cru jusqu'au bout. On a aussi une équipe qui provoque la réussite. L'année dernière on a failli crever. Et, six ou sept mois après, on se retrouve septième. C'est un truc de dingue. Il ne faut jamais se relâcher. Le précipice n'est jamais bien loin. On est plein d'humilité."

⏱ 𝟗𝟎+𝟒'



C'EST TERMINÉ !



Les Jaunes réalisent le coup parfait dans le Forez en allant chercher un nouveau succès en @Ligue1UberEats 😍#ASSEFCN | 0-1 pic.twitter.com/cn4i7MJ81p — FC Nantes (@FCNantes) December 22, 2021