ASSE - FC Nantes : le discours cash de Dennis Appiah pour éviter la Ligue 2

Pas décisif, certes, mais ô combien déterminant. Les deux prochains matches du FC Nantes, demain à Saint-Etienne et ce week-end contre le LOSC, permettront sans doute d'en savoir un peu plus sur les capacités des Canaris à sortir de la zone rouge. Eux qui restent sur une défaite, face à l'AS Monaco, sont dans l'obligation de prendre des points. Et vite.

Face aux médias, le défenseur Dennis Appiah a tenu un discours cash pour que ses partenaires retrouvent le droit chemin et s'offrent, du même coup, une fin de saison plus paisible. "Si je sors : ''On va se sortir les tripes'', vous allez me dire que je le redis. Mais si je viens et que je ne vous dis rien, on attend, on descend, on arrête de s'entraîner et on fait du football plaisir. On ne va pas dire : ''On est Nantes, on est plus beaux que les autres'', ce n'est pas vrai, on est dix-huitièmes (17es en réalité), on est en difficulté, c'est maintenant qu'il faut s'en sortir. Oui, c'est compliqué mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se tirer les uns sur les autres, qu'il faut lâcher, en faire moins, au contraire. Une victoire peut relancer le truc et j'espère que demain ce sera la fin de cette série. On a pris conscience qu'on était en difficulté et qu'il ne fallait pas attendre d'être en mars pour prendre des points, c'est maintenant. »

Si on pense que les autres équipes sont plus faibles que nous, c'est une erreur, on va vite arriver dans une situation compliquée, voire irréversible. On continue à se battre et à en faire toujours plus. Si on n'a pas gagné de match, c'est qu'on n'en a pas fait assez. Dans les prochains matches, on doit être meilleurs que l'adversaire, dans tout, dans l'agressivité, dans le jeu aussi car on a une équipe capable de jouer."