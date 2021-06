ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : Droits TV, les envies ahurissantes de Canal + révélées au grand jour

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Il se passe toujours quelque chose avec Canal +. Dernière preuve en date, le site de RMC qui révèle au grand jour les envies de la chaîne de Vincent Bolloré pour continuer à retransmettre la Ligue 1. On sait, depuis, que la chaîne cryptée a finalement décidé de se retirer, mécontente de l'arrivée en force d'Amazon.

On sait aussi maintenant que la Ligue de Football Professionnel a peut-être voulu se passer de Canal en raison de sa gourmandise.

Lisez ceci : "Selon nos informations, d’autres conditions avaient été fixées par le média dirigé par Vincent Bolloré. Notamment l’obtention du "naming" à partir de la saison 2022-2023 pour une "Ligue 1 Canal +", l’obtention de parts dans la future société commerciale de la LFP ou encore l’installation de micros sur les arbitres et de caméras dans les vestiaires. Canal+ souhaitait aussi récupérer des droits étrangers et avoir un accès aux clubs pour la réalisation de documentaires. Le tout sans contrepartie financière, alors que par exemple Uber Eats versait plus de 8 millions d’euros par saison. Des conditions dont BeIN Sports n’a eu connaissance qu’après un échange avec la LFP."