ASSE, FC Nantes, OL, PSG, RC Lens : fusillades au Cameroun, inquiétudes pour la CAN

L'inquiétude plane autour de la Coupe d'Afrique des Nations. On a en effet appris que plusieurs personnes avaient été blessées, hier, au cours d'échanges de tirs entre militaires et hommes armés dans la ville de Buea (Ouest du Cameroun) qui abrite des équipes en lice pour la Coupe d'Afrique. Les forces de sécurité sont rapidement intervenues et une enquête est en cours pour déterminer qui sont les responsables.

L'attaque n'a pas été revendiquée à cette heure. Des groupes armés sécessionnistes, qui réclament l'indépendance de deux régions de l'ouest habitées principalement par la minorité anglophone du Cameroun, avaient menacé avant l'ouverture de la compétition de perturber son bon déroulement.

A noter que depuis 17 heures, le pays hôte, le Cameroun, affronte l'Ethiopie. Match nul à la pause, 1-1.