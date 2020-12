ASSE, FC Nantes, OM, PSG, RC Lens : l'info qui va réjouir tous les supporters

A cette heure, et il est toujours utile de le rappeler, rien n'est tranché. Il faudra donc attendre les prochaines déclarations d'Emmanuel Macron, le Président de la République, et de son Premier Ministre, Jean Castex, le 15 décembre, pour savoir si oui, ou non, les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 vont bientôt retrouver leurs supporters.

Deux questions taraudent logiquement les fans : quand et combien ? Au sujet du délai, il semble déjà acquis que ce pourrait être pour la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve hivernale, programmée les 19 et 20 décembre. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, il y a quelques heures, a confirmé que "le gouvernement ne fermait pas la porte à sa proposition de retour des spectateurs le 15 décembre." Il se pourrait, toutefois, et dans une mesure de précaution, que les spectateurs soient autorisés au mois de janvier seulement.

Autre information importante, la jauge serait désormais portée à 25% de la capacité des stades. Ce qui serait plus significatif que les centaines de spectateurs autorisé en tout début de saison. Ainsi, pour un stade de 40 000 places, près de 10 000 supporters pourraient s'installer dans les tribunes. Réponse définitive le 15 décembre.