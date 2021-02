ASSE, FC Nantes : un ancien des Verts et des Canaris avait une requête pour Puel et Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le site Poteaux Carrés avait retrouvé la trace de Guirane N'Daw la semaine dernière à l'occasion du match entre l'ASSE et le FC Nantes. Le Sénégalais est retourné chez lui, à Dakar, où il s'occupe d'une académie pour jeunes footballeurs. A la question : « Tu fais plus confiance à Puel qu'à Domenech pour sauver son club en L1 cette saison ? », l'ancien milieu a eu cette réponse : « Je ne le connais pas vraiment Domenech hormis ce qu'il a fait avec la sélection. Mais comme pour Puel, il faut lui laisser du temps. Il vient de prendre Nantes ». Seulement, Waldemar Kita en a décidé autrement et a remercié son entraîneur ce mercredi.

N'Daw avait pourtant ajouté, prémonitoire : « Maintenant, les présidents et les supporters sont très pressés. Il faut coûte que coûte des résultats, que l'équipe joue bien et qu'elle performe. Les gens veulent tout, tout de suite. Soyons patients ». L'AS Saint-Etienne écoutera-t-elle les conseils du grand Sénégalais ?