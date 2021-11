ASSE : le FC Nantes rend un hommage vibrant à cette légende des Verts

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L’ASSE et le FC Nantes sont en deuil. Gardien des Verts de 1957 à 1964, René Donoyan s’est éteint samedi dernier à l’âge de 81 ans. Il avait participé à la première finale de la Coupe Gambardella de l'histoire de l'ASSE en 1958, perdue face au RC Lens (1-3). Surnommé « le guépard » en raison de son impressionnante détente horizontale, il a disputé 28 matches en équipe première avec l’ASSE.

Ce même Donoyan avait également porté le maillot des Canaris pendant quatre ans, de 1972 à 1976. : « J’ai eu la chance de porter le maillot des deux plus grands clubs français des années 60-70. Saint-Étienne et Nantes, ce sont mes clubs de cœur », avait-il déclaré quelques mois avant sa mort. Après le site officiel de l’ASSE, dimanche, ce fut hier au tour du FC Nantes de lui rendre hommage.

« Ces noms ne disent rien aux plus jeunes des supporters, mais René côtoie à Saint-Etienne des grands joueurs comme Rachid Mekloufi, Robert Herbin, André Guy, et un entraîneur très proche de José Arribas, Jean Snella, rappelle le site officiel des Canaris. A cette époque, deux clubs enflamment le championnat français : l’AS St Etienne et le FC Nantes. René Donoyan a cette chance de "relier le jaune et le vert". Ses propos à son arrivée dans la Cité des Ducs dénotent de sa mentalité : "J’ai été frappé par l’excellente ambiance du FCN, et même de son environnement. J’ai une grande chance d’avoir été retenu par les responsables d’un Club qui est, pour moi, avec Saint-Etienne, le meilleur de France, celui sous le maillot duquel tous les footballeurs rêvent d’opérer..." »

