ASSE, LOSC : Bodmer loin des Verts, le FC Nantes et les Girondins à l’affût ?

Le nom de Mathieu Bodmer revient avec insistance cette semaine. Passé de l’autre côté du miroir avec succès, le furtif consultant de Téléfoof trépigne à l’idée de replonger dans le quotidien d’un club et a vu une rumeur le relier à l’ASSE dans un éventuel projet de rachat américain.

Hier, l’ancien milieu du LOSC a démenti cette information de L’Équipe au micro de France Bleu mais cela ne l’empêche pas de continuer à réfléchir à son avenir. Selon RMC Sport, l’intéressé serait même en contact avec certains clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour intégrer leur organigramme.

Bodmer dément aussi pour le FC Nantes et les Girondins

Le FC Nantes et les Girondins, cités, sont-ils de ceux-là ? La radio sportive glisse que Bodmer n’est pas « partie prenante, non plus, de quelconque projet de reprise des Girondins de Bordeaux ou encore de Nantes, où son nom avait été évoqué dernièrement. »