ASSE, OL, OM, FC Nantes, LOSC, Stade Rennais : Fofana, Aouar, Kamara, Camavinga, Kolo Muani, Lafont, Ikoné... la liste pour l'Euro Espoirs est tombée !

Lors de la prochaine trêve internationale, la semaine prochaine, l'équipe de France Espoirs disputera la phase de groupes de l'Euro. La liste des 23 joueurs sélectionnés par Sylvain Ripoll a été dévoilée. On y retrouve notamment Wesley Fofana, l'ancien joueur de l'ASSE, aujourd'hui à Leicester. Le FC Nantes sera représenté par Alban Lafont et Randal Kolo Muani. A noter encore la présence d'Eduardo Camavinga (Stade Rennais), d'Houssem Aouar, et des Lillois Boubakary Soumaré et Jonathan Ikoné.

La liste des Bleuets

Gardiens : Alban Lafont (Nantes), Illan Meslier (Leeds), Dimitry Bertaud (Montpellier).

Défenseurs : Colin Dagba (Paris SG), Pierre Kalulu (AC Milan), Ibrahima Konaté (Leipzig), Jules Koundé (Séville), Wesley Fofana (Leicester), Benoit Badiashile (Monaco), Faitout Maouassa (Rennes), Adrien Truffert (Rennes).

Milieux de terrain : Romain Faivre (Brest), Boubakary Soumaré (Lille), Mattéo Guendouzi (Hertha Berlin), Boubacar Kamara (Marseille), Eduardo Camavinga (Rennes), Houssem Aouar (Lyon), Aurélien Tchouameni (Monaco).

Attaquants : Amine Gouiri (Nice), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Jonathan Ikoné (Lille), Randal Kolo Muani (Nantes), Odsonne Edouard (Celtic).

L'enchaînement parfait signé 𝗥𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹 𝗞𝗼𝗹𝗼 𝗠𝘂𝗮𝗻𝗶 pour l'égalisation 👌#psgfcn — FC Nantes (@FCNantes) March 15, 2021