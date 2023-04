Blas envoie le FC Nantes au Stade de France face à l'OL

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Dans l'histoire moderne du FC Nantes, les finales de Coupe de France vont par deux. Après 1999 et 2000, toutes deux remportées (respectivement face à Sedan et Calais), les Canaris vont donc vivre 2022 et 2023. L'an dernier, ils avaient pris le meilleur sur l'OGC Nice (1-0) au Stade de France. Cette année, après avoir sorti l'OL (1-0) ce soir, ils vont suivre avec attention Toulouse-Annecy demain pour savoir qui sera leur adversaire le 29 avril. Une certitude : ils seront les favoris, surtout s'ils jouent avec la même intensité que ce soir.

Blas inspiré par la Coupe et les grands matches

Car Nantes a largement mérité sa qualification, face à un OL beaucoup moins impérial que dimanche au Parc des Princes (1-0). En premier période, Moutoussamy a cru avoir ouvert le score à la demi-heure mais il était en position de hors-jeu. La délivrance est finalement venue de Blas à la 57e, qui a montré l'étendue de sa technique sur un but digne du Néerlandais Dennis Bergkamp. L'ancien Guingamp est un homme de grands rendez-vous que la Coupe inspire puisque c'est lui qui avait marqué le pénalty de la victoire sur les Aiglons l'an dernier...