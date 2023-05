Stade Brestois - FC Nantes : les compos officielles

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Quatre jours après la claque reçue face à Toulouse (5-1) en finale de la Coupe de France, le FC Nantes joue sans doute, ce mercredi (21h) contre Brest, le match le plus important de sa saison. Une rencontre ô combien capitale dans la course au maintien entre le 16e et le 17e du classement. À une heure du coup d'envoi, découvrez les onze de départs alignés par Éric Roy et Antoine Kombouaré.

Brest :

Et voici le 𝗫𝗜 brestois pour affronter le @FCNantes ! 👇 #SB29FCN | 🔴⚪ pic.twitter.com/dbOV6gWVhh — Stade Brestois 29 (@SB29) May 3, 2023

FC Nantes :

