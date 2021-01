FC Nantes : Chirivella se confie sur la venue de Domenech et fixe un objectif à ses partenaires

Après ses premiers mois en Ligue 1, avec le FC Nantes, Pedro Chirivella s'est longuement exprimé à AS. L'Espagnol s'est confié sur les difficultés rencontrées par les Canaris depuis le début de la saison : "Bien sûr, j'ai confiance (n.d.l.r : pour accrocher le maintien). Je pense que nous avons des joueurs très intéressants. Je pense que nous avons montré à certains moments que nous pouvons être une équipe forte. Mais, ce qui manque, c'est de se battre pour la même chose et d'être soudé. C'est une année longue et difficile, mais j'ai toute confiance et je suis sûr que nous allons accrocher des résultats."

Dans la suite de son propos, l'ex-élément de Liverpool a donné son avis concernant la venue de Raymond Domenech, qui a surpris du monde de l'autre côté des Pyrénées : "Nous avons pratiquement eu trois coachs en un mois avec Gourcuff, Collot, son adjoint, et maintenant le nouveau coach. Espérons que ce sera le dernier et que l'équipe commencera à gagner, car nous sommes un groupe de jeunes joueurs talentueux. Nous avons besoin d'un peu de confiance pour s'engager sur le bon chemin. Sinon, nous aurons une très longue année... Le club et les fans, qui sont parmi les meilleurs de France, ne le méritent pas."