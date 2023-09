Clermont - FC Nantes : Aristouy souffle et dévoile la durée de l'absence de Ganago

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes a signé ce dimanche son première victoire de la saison en s'imposant sur la pelouse de Clermont (1-0) grâce à un coup de génie de Moses Simon (48e). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Canaris, Pierre Aristouy, n'a pas caché son soulagement après le succès de son équipe.

"Ganago, c'est au moins trois semaines"

"C'est un soulagement sur le plan comptable. On était venu pour ça. Ce qu'on avait fait contre Monaco et Marseille était encourageant mais ne nous faisait pas décoller. On savait que ce serait difficile face à une équipe clermontoise bien présente. Je suis très content des 25 premières minutes de notre équipe. On a pris le contrôle du jeu et du terrain, malgré un vent contraire. On aurait pu marquer deux buts par Florent Mollet. Après, le rapport de force s'inverse. Clermont a une équipe plus athlétique que la nôtre et un terrain qui s'est rapidement dégradé. On a alors plus subi l'impact athlétique", a confié le technicien français devant la presse avant de donner des nouvelles d'Ignatius Ganago, sorti sur blessure durant la rencontre. "C'est une lésion musculaire. À mon sens, c'est au moins trois semaines."

Le FC Nantes a remporté son premier match de la saison !

