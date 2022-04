Clermont - FC Nantes : Kombouaré savoure une réussite retrouvée

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Rejoint au score à deux reprises, le FC Nantes s'est tout de même imposé ce dimanche sur le terrain de Clermont (3-2), signant sa première victoire à l'extérieur de l'année 2022. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a partagé sa satisfaction de repartir d'Auvergne avec les trois points.

"La réussite nous échappait, et ça a enfin basculé"

"C'était un match curieux mais satisfaisant pour nous. On s'attendait à jouer un match compliqué, face à un adversaire qui sait poser des problèmes à domicile. Je suis content. La réussite nous échappait lors des derniers matchs, et ça a enfin basculé. Clermont a été courageux pour revenir au score, et ça se joue à pas grand-chose. On a aussi provoqué la réussite, tant mieux pour nous. Mais je souhaite à Pascal Gastien le meilleur pour permettre à Clermont de se maintenir car c'est une belle équipe."

