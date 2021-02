Coupe de France : Nantes - Lens, les compos probables et sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Raymond Domenech joue l’une de ses dernières catouches sur le banc du FC Nantes face au RC Lens. S’il ne compte aucun suspendu, l’entraîneur des Canaris devrait faire souffler son effectif à quatre jours d’une partie cruciale dimanche contre le SCO d’Angers pour la 25e journée de L1 (15h).

Nantes : Petric – Appiah, Pallois, Castelletto, Ch.Traoré – Touré, Chirivella – Coco, Blas, Simon – Ndilu.

Match diffusé sur Eurosport 2 et France Télévisions

Du côté de Lens, Franck Haise a déjà annoncé son intention de titulariser Wuilker Farinez dans le but en lieu et place de Jean-Louis Leca. Massadio Haïdara et Simon Banza sont suspendus.

Lens : Farinez - Médina, Fortes, Gradit - Boura, Fofana, Cahuzac, Clauss - Kakuta - Kalimuendo, Jean.

