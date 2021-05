Dijon - FC Nantes (0-4) : les 3 héros de la victoire des Canaris et les scénarios pour le maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les Tops

Antoine Kombouaré

Le Kanak, arrivé début février sur le banc du FC Nantes, est le grand artisan de la quatrième victoire consécutive en Ligue 1 des Canaris, qui ont retrouvé une identité de jeu et un état d’esprit conquérant.

Randal Kolo Muani

D'une frappe croisée du pied droit à ras de terre (32e) puis d'un plat du pied droit dans le but vide (90+2e), l’international Espoirs français a éteint Dijon d’un retentissant doublé. Très actif dans le jeu et dans les tâches défensives, il n’a jamais été avare d’efforts et a également délivré une passe décisive pour Ludovic Blas (90+1e).

Ludovic Blas

Auteur d’un but (90+1e) et d’une passe décisive pour Randal Kolo Muani (90+2) dans le temps additionnel, l’ancien joueur de Guingamp a livré une nouvelle prestation de haute facture.

Le FC Nantes maintenu si…

A une journée de la fin du championnat, le FCN est 18e et barragiste avec 40 points au compteur. En cas de victoire au dernier match face à Montpellier, les Canaris seront maintenus en Ligue 1 quoi qu'il arrive sur les autres pelouses. En cas de match nul, son maintien dépendra des résultats de Lorient, Brest et Strasbourg. En cas de défaite, les hommes d'Antoine Kombouaré finiront 18es au classement et passeront par les barrages pour sauver sa peau dans l'élite.