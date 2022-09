Equipe de France, FC Nantes : Landreau réagit à la première convocation de Lafont

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

En remplacement d’Hugo Lloris, blessé à la cuisse droite, le gardien du FC Nantes, Alban Lafont, a été appelé par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, pour les deux matchs de Ligue des Nations contre l'Autriche, le 22 septembre prochain, et face au Danemark, trois jours plus tard. Cela faisait presque 16 ans qu’un joueur du FCN n’avait pas été convoqué chez les Bleus. Il s’agissait de Mickaël Landreau, qui a réagi à la première convocation d’Alban Lafont.

"Je suis très content pour lui"

"Je suis très content pour lui parce qu'il travaille, il a vraiment passé un cap depuis plus d'un an et je ne suis pas surpris avec Alban. Ça va peut-être être un peu plus difficile sur ce rassemblement même si on ne sait jamais. Mais c'est quelqu'un de sympa, d'agréable et c'est important pour être numéro trois en équipe de France", a confié l’ancien capitaine et portier des Canaris pour France Bleu Loire Océan.

Pour résumer Dernier joueur du FC Nantes à avoir été appelé chez les Bleus, Mickaël Landreau a réagi pour France Bleu Loire Océan à la convocation d'Alban Lafont en équipe de France.

Fabien Chorlet

Rédacteur