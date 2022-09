FC Nantes, Equipe de France : Sissoko envoie un message fort à Deschamps

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Neuf ans après son départ de Toulouse, Moussa Sissoko a fait son retour cet été en Ligue 1 en rejoignant le FC Nantes. Comme il l'a confié au micro d'Amazon Prime Vidéo après la défaite ce dimanche à Lorient (3-2), le milieu de terrain des Canaris espère réaliser la meilleure saison possible pour retrouver l'équipe de France et disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

"Le Mondial est un objectif"

"Je suis très heureux d’être de retour dans notre championnat. On voit que d’année en année il grandit. Il y a de plus en plus de grand joueurs qui viennent donc c’est tant mieux pour la France. Je vais essayer de faire la meilleure saison possible. Je suis compétiteur. Il y a le Mondial qui arrive rapidement. Le Mondial est un objectif, oui. Je ne vais pas le cacher. Après c’est à moi d’essayer de faire les meilleures prestations possibles."

📺 Le second but nantais venu d'une frappe sèche de @Simon27Moses. — FC Nantes (@FCNantes) September 12, 2022

