ESTAC, FC Nantes : les Canaris ne concrétisent pas, Ajaccio devant

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

C'est la pause lors des deux premiers rendez-vous de la 16e journée de Ligue 1. Et on ne peut pas dire que les buteurs soient à la fête au lendemain de cette Coupe du monde. En dépit de plusieurs occasions franches, les joueurs du FC Nantes n'ont pas été en mesure d'ouvrir le score. Mohamed a manqué de précision à plusieurs reprises (18e, 26e, 27e) et Sissoko a perdu un duel face à Lis (20e). Troyes aurait même pu trouver la faille à la 37e minute lorsque Bruus a trouvé le montant de Lafont.

Dans l'autre match programmé à 15 heures, l'AC Ajaccio vire en tête après un pénalty transformé par Belaïli (40e).