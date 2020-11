FC Lorient – FC Nantes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le « Gourcuff-ico » ressemble à un match de la peur cette saison. En effet, après neuf journées de Ligue 1, Merlus et Canaris sont aux coudes à coudes au classement, bloqués à la 16e et à la 17e place avec 8 points au compteur. Malheur au vaincu lors de ce Lorient – Nantes au Moustoir.

Les Canaris sont sur Téléfoot Stadium 2

Comptant parmi les quatre rencontres en simultanée à 15 heures, le match entre Lorientais et Nantais sera diffusé sur le deuxième canal de Téléfoot, Téléfoot Stadium 2. Notons que les rencontres FC Metz – Dijon FCO et Nîmes Olympique – SCO Angers se joueront sur les canaux 3 et 4. L'affiche choisie sur le canal 1 des matches de 15h est la rencontre RC Lens – Stade de Reims.