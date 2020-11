FC Lorient – FC Nantes : Christian Gourcuff envoyé à la retraite par son ancien patron ?

Sous pression du fait du classement délicat du FC Nantes (17e de Ligue 1), Christian Gourcuff retourne pour la première fois sur le banc du Moustoir depuis son départ du FC Lorient à l'été 2014. Un départ causé notamment par son président Loïc Féry, toujours en poste chez les Merlus.

Sur sa dernière année à Lorient, et notamment après la vente à l'OM de Mario Lemina, Christian Gourcuff ne supportait plus le dirigeant basé à Londres, coupable selon lui d'affaiblir l'équipe à chaque Mercato. Forcément, ces secondes retrouvailles entre les deux hommes (ils s'étaient croisés en Coupe de France lors d'un Rennes – Lorient) seront spéciales.

Gourcuff : « Je ne parle plus des gens que je n'aime pas »

Mais ceux qui attendent un Gourcuff offensif face aux micros demain seront déçus. Le Breton de 65 ans ne souhaite plus s'embrouiller par médias interposés comme il l'a fait savoir la semaine passée dans les colonnes du Parisien / Aujourd'hui en France : « La seule chose que j'ai changée, c'est que je ne parle plus des gens que je n'aime pas. Je les ignore. Il y a dix ans, je m'énervais plus facilement ».

En espérant que la retraite définitive de Christian Gourcuff ne soit pas acté ce dimanche (15h) face au FC Lorient de Loïc Féry...